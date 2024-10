L’avvio dell’anno scolastico si celebrerà giovedì al "Galilei"

"Tra Mare e Monti" si celebra l’avvio delle attività didattiche giovedì al Galilei di Jesi e l’indomani al Teatro delle Energie di Grottammare. Viene così celebrato l’avvio dell’anno scolastico attraverso un evento di inaugurazione carico di aspettativa dal titolo evocativo "Dal Mare ai Monti, da Sud a Nord, il Buon Anno Scolastico a tutte le scuole delle Marche". La manifestazione darà il via ufficiale ai lavori scolastici con due appuntamenti significativi: il primo giovedì (ore 9:30) all’aula Magna dell’Istituto Superiore "Galileo Galilei" di Jesi. "Questi incontri - dichiara il direttore dell’Usr Marche Donatella D’Amico - rappresentano non solo un’occasione per augurare un buon anno scolastico, ma anche un momento di confronto e condivisione tra tutti i partecipanti, sottolineando il valore della collaborazione e della comunione d’intenti tra i vari attori dell’educazione". "Il fascino delle Marche, con le sue sfumature che vanno Dal Mare ai Monti – aggiungono dall’ufficio scolastico regionale -, incornicia l’inizio di un nuovo percorso scolastico. È un viaggio che quest’anno promette di essere tanto intenso quanto produttivo".