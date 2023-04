"L’avvio il giorno dei Ciriachini"

La Fiera di San Ciriaco è l’evento cittadino per eccellenza, è la nostra festa e per questo crediamo sia fondamentale coinvolgere maggiormente gli anconetani nell’organizzazione, mentre attualmente è affidata a organizzazioni esterne.

Si sente la necessità di migliorarne "l’anima dorica" e per questo motivo farei coincidere l’apertura ufficiale con l’assegnazione del ‘Ciriachino d’oro’ agli anconetani meritevoli.

Una collocazione adatta potrebbe essere quella che va dalla Fiera della pesca, con gli spazi per le giostre, agli Archi, proseguendo verso Porta Pia fino a piazza Kennedy, utilizzando così una strada più larga, fronte mare. Ciò consentirebbe anche di ridurre gli ingorghi, la zona sarebbe raggiungibile più facilmente da residenti e turisti provenienti dalle diverse direzioni, e potrebbe essere sfruttato a pieno il grande parcheggio degli Archi. Riserverei inoltre una parte del percorso a bancarelle dei nostri artigiani e a stand che raccontino la nostra storia anche da un punto di vista enogastronomico.

Per rendere l’ambiente ancora più allegro e vivace coinvolgerei artisti di strada e farei coincidere il periodo della fiera con eventi musicali di diverso genere come musica dal vivo o dj set con artisti locali, in piazza Pertini e nell’area del Porto Antico, in accordo con l’Autorità Portuale. Infine, per valorizzare il "brand" Ancona, come da nostro programma, sfrutterei l’occasione per proporre itinerari turistici per le vie del centro storico con un importante ritorno di immagine per la città.