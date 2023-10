L'avvocato Giuliani: "Mi dissocio da Tola" a Maiolati Spontini

Andreea Rabciuc scomparsa da oltre un anno e mezzo sarebbe viva ma chiusa in un casolare all’estero? Emanuele Giuliani si dissocia da quanto dichiarato agli inquirenti e al Carlino Paolo Tola, sensitivo del centro olistico "Saint Germain". L’avvocato dell’unico indagato (per sequestro di persona) nella vicenda, e cioè l’ex della ragazza Simone Gresti, si dissocia: "Anch’io sono stato contattato da questa persona che si dichiara sensitivo e ha riferito cosa avrebbe visto e che Andreea sarebbe viva – spiega Emanuele Giuliani –. Ne prendo le distanze e ho replicato dicendogli di contattare gli inquirenti come già fatto con altre figure simili e criminologi già dallo scorso anno. Non entro nel merito di quanto dichiarato da quella persona, vorrei solo far presente che in questa fase fare esternazioni così eclatanti non mi sembra opportuno, specie nei confronti di una mamma che soffre per non avere più con lei sua figlia. Le si dice che Andreea sarebbe viva ma in condizioni non buone al punto di non essere in grado di mettersi in contatto con le persone care. Ripeto – conclude l’avvocato Giuliani – sempre a tutti che se hanno elementi utili alle indagini debbono riferirli alle forze dell’ordine e a chi sta procedendo".

sa. fe.