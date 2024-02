L’avvocato morto nello schianto stava tornando nella ’sua’ Serra

Sarà effettuata probabilmente l’autopsia sul corpo di Libero Campodonico, l’avvocato 79enne di Serra San Quirico, deceduto martedì mattina dopo un terribile impatto contro l’automedica in emergenza lungo la SS318, nel tratto tra Valfabbrica e Casacastalda. Due comunità, Serra San Quirico e Perugia, dove Campodonico abitava da molti anni con la moglie, unite dal dolore per la gravissima perdita. Libero, a bordo della sua Fiat Panda, stava proprio tornando nel suo adorato paese di origine quando si è scontrato frontalmente con l’automedica in sirena che lui però non avrebbe sentito, almeno in tempo utile. Un impatto terribile che non gli ha lasciato scampo: è morto sul colpo. A ricordare con commozione Campodonico che per diversi anni ha svolto attività professionale anche a Recanati è stato il sindaco Tommaso Borri, suo amico: "Libero aveva qui le sue radici. Serra era la sua casa anche se viveva a Perugia. Faceva il pendolare tra la sua casa a Serra San Quirico e Perugia, di cui era originaria la moglie. Era quasi mio coetaneo aveva un anno più di me e ci siamo visti prima di Natale. E’ venuto in municipio per una questione di suo interesse e nell’occasione mi ha detto che avrebbe voluto donare al Comune un pezzo di terreno che si trova sopra casa sua, al parco Gola della Rossa. Purtroppo non c’è stato tempo. Ci siamo detti che non era urgente e abbiamo detto: ‘Tanto viene in tempo’. Così non è stato purtroppo". Ancora da fissare la data del funerale che dovrebbe svolgersi a Perugia.