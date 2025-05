L’avvocato Raffaela Bisoni neo assessore nella giunta Ghergo

Il sindaco Daniela Ghergo è stata di parola. Dopo pochi giorni dalle dimissioni dell’assessore alle Attività produttive Francesca Pisani, rassegnate esattamente una settimana fa in Consiglio comunale, oggi presenterà il nuovo assessore. E’ Raffaela Bisoni, avvocato. Proviene da una famiglia di commercianti ed è esterna alla politica. L’ufficializzazione però verrà data solo oggi, alla firma della nomina, con tanto di presentazione in Sala giunta. L’assessore Pisani ha motivato la scelta sottolineando che l’Amministrazione sta entrando nell’ultimo biennio del mandato, una fase in cui l’impegno richiesto a ciascun componente della Giunta diventa sempre più intenso. "Nei prossimi mesi, e sempre più con l’avvicinarsi della scadenza naturale del mandato, essere presente, intessere relazioni, comunicare sistematicamente l’attività svolta e i programmi futuri sarà importante quanto realizzare i progetti iniziati e quelli in programma. Considerato tutto questo, ho ritenuto di fare un passo indietro non potendo garantire a livello personale quanto è necessario nella fase che si apre", ha detto, ringraziando il primo cittadino.