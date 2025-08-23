L’azienda aspetta ancora 1,4 milioni. Il sindaco e Zinni garantiscono:: "Quei soldi arriveranno presto"

Ieri ultimo giorno di passione d’agosto per il servizio urbano di Conerobus, da lunedì torna l’orario estivo ordinario in attesa della revisione del servizio.

I tecnici di Conerobus, esaurita la pessima esperienza del periodo 11-23 agosto, stanno mettendo nero su bianco sul prossimo orario invernale che, salvo modifiche dell’ultima ora, partirà lunedì 15 settembre, in concomitanza con l’inizio delle scuole. Nessun ritorno al passato visto che la necessità di risparmiare per carenza di ricavi spingerà Conerobus a tagliare circa il 10% delle corse rispetto al passato. L’azienda, attraverso il suo Dg, Paride Gasparini, ha parlato di revisione, in realtà soltanto a metà perché oltre a rivedere l’intero piano orario, alla fine di tagli di dovrà parlare. Tagli che andranno a incidere soprattutto, anzi esclusivamente, sul pomeriggio e la sera. Se per l’utenza si prospetta un autunno davvero caldo, il Cda di Conerobus non se la passa meglio. L’urgenza, ormai non più rinviabile, di chiudere il bilancio addirittura del 2024, è legata al trasferimento del milione e 400mila euro che la giunta comunale ha deliberato e approvato in consiglio comunale a fine luglio nella manovra di assestamento di bilancio. Senza quei soldi Conerobus non può convocare l’assemblea dei soci e chiudere finalmente il bilancio, comunque in perdita di circa due milioni. Da Palazzo del Popolo filtra ottimismo: "Verseremo quei soldi, non ci sono problemi" sintetizza il sindaco Silvetti, sempre più vicino alle vicende della partecipata più travagliata del Comune. Una presenza, la sua, che fa ombra a quella del titolare della delega del Tpl di Ancona, il vicesindaco Zinni: "Non c’è nessun blocco di quel trasferimento di risorse inserite nell’assestamento di fine luglio _ garantisce l’assessore in quota Fratelli d’Italia _. Esistono delle procedure amministrative per dare quei soldi alla nostra partecipata che, tuttavia, può stare tranquilla: entro settembre quei soldi arriveranno". Non una grande notizia per il Cda di Conerobus che quei soldi se li aspettava da subito e più il tempo passa, più si rischiano conseguenze generali. La sensazione è che il periodo elettorale, con il voto davvero imminente, stia congelando tutta una serie di provvedimenti. Una cosa è certa, come il Carlino ha già scritto un paio di settimane fa, quei 1,4 milioni di euro sarebbero fermi in Comune anche per una diversa visione di quel trasferimento tra la segreteria generale e la ragioneria. Soldi, lo ricordiamo, che non sono una donazione del Comune a Conerobus, ma solo il pagamento dovuto dei servizi offerti.