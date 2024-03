L’azienda Innoliving sale in cattedra: "Dalle Marche alla Cina"

Lezione innovativa alla Facoltà di Economia ‘Giorgio Fuà’ dell’Università Politecnica delle Marche. Danilo Falappa, fondatore e manager di Innoliving Spa di Ancona, questa settimana è salito in cattedra insieme al docente Silvio Cardinali, Professore Associato in Marketing e Sales Management del Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche. Obiettivo della lezione: portare la testimonianza diretta di chi, sin dagli anni ’90, aveva intuito le potenzialità dell’internazionalizzazione evolvendosi da semplice rappresentante commerciale a imprenditore.

"Pragmaticità e trasparenza: sono questa le parole chiave che vi vorrei comunicare oggi perché sono i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia e che da sempre metto in pratica nella vita lavorativa – spiega Danilo Falappa, CEO dell’azienda anconetana Innoliving rivolgendosi agli studenti – Ciò non significa che durante il percorso non abbia riscontrato difficoltà o non sia incappato in delusioni, ma grazie alla perseveranza e alla lungimiranza dal 1991 ad oggi sono riuscito a fare business partendo dalle Marche ed estendendo la mia attività in Cina, paese che visito in media sei volte all’anno". Ad oggi Innoliving Spa esporta in 78 paesi ed ha una sede produttiva in Cina, mentre la sede operativa è ad Ancona.

"Il seminario conferma la costante collaborazione fra il mondo accademico e le imprese innovative, come in questo caso la Innoliving rappresentata dal suo fondatore Danilo Falappa – spiega il Professore del Dipartimento di Economia ‘Giorgio Fuà Silvio Cardinali – Interessanti gli stimoli che sono arrivati agli studenti sui temi dell’apertura intenzionale con una visione di lungo periodo della prospettiva della competizione globale".

Non è mancata la testimonianza del colosso di e-commerce B2B ‘Alibaba.com’, i cui referenti hanno potuto spiegare ai giovani laureandi assetto e potenzialità della piattaforma di commercio tra aziende più grande al mondo, con la funzione principale di connettere produttori con distributori e acquirenti a livello internazionale.