L’azienda Santa Barbara con gli alluvionati

Alluvione, le offerte arrivano anche da Hong Kong e Caracas grazie alla campagna ‘Bevi solidale’. Lo scorso novembre l’azienda Santa Barbara è scesa in campo per sostenere i territori alluvionati delle Marche devolvendo parte del ricavato (si parla di oltre 10mila euro) delle vendite di più di mille bottiglie tra le migliori etichette. Ieri è stato il patron di Santa Barbara Stefano Antonucci a consegnare l’assegno al presidente della Fondazione Caritas Giovanni Bomprezzi. "Abbiamo scelto dieci etichette di vini bianchi e rossi più premiati – spiega – abbiamo voluto lanciare questo messaggio di solidarietà che in breve tempo ha fatto il giro del mondo. I nostri clienti hanno acquistato i pacchetti che abbiamo proposto, c’è stata una buona proposta dall’estero, sia dalla Germania, ma anche da Hong Kong e Caracas". Noemi Bartolucci, la 17enne di Barbara deceduta durante il tragico evento insieme alla mamma Brunella Chiù, di cui si cerca ancora il corpo e il piccolo Mattia Luconi. "Le bottiglie Santa Barbara sono apprezzate a livello mondiale e poter raccontare al mondo intero la storia della terribile alluvione di settembre attraverso la generosità di un imprenditore del territorio marchigiano è stato molto importante per tutti" – spiega Giovanni Bomprezzi, presidente Fondazione Caritas – Attraverso la piattaforma ‘ridiamo dignità’ Caritas sta tuttora coordinando gli interventi per supportare le vittime dell’alluvione: "I nostri clienti hanno acquistato tramite noi, ma sono stati invitati anche ad acquistare tramite il sito della Caritas Senigallia, un modo per far conoscere questa importante realtà anche al di fuori del territorio – prosegue l’imprenditore – una realtà con cui collaboreremo anche in futuro".

Tra azienda Santa Barbara e Caritas Senigallia si è formato un sodalizio importante: "Caritas può confidare nella presenza costante di un supporto economico, solido e tangibile – conclude Bomprezzi – l’amore che entrambi provano per la propria terra è sempre più un bene prezioso". Sono tantissimi i progetti in cantiere dell’Azienda Santa Barbara che ha come filosofia quella di ricercare prodotti autentici che sappiano trasmettere i valori e le passioni del territorio, puntando sempre su qualità e innovazione, ma anche sulla solidarietà per cui è da sempre in prima linea con tantissime iniziative benefiche, sempre a favore del territorio.

Silvia Santarelli