L’azienda Silga e lo sviluppo sostenibile: quasi un milione per giovani e sicurezza

Unicredit supporta i piani di sviluppo sostenibile di Silga spa. La banca ha infatti finalizzato in favore dell’azienda di Castelfidardo un’operazione da 900mila euro, assistita al 45 per cento dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le pmi, gestito da Mediocredito centrale per conto del Ministero delle Imprese e del made in Italy. L’operazione in favore di Silga spa ha una durata di otto anni di cui uno di preammortamento ed è finalizzata a sostenere la società nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo. Il finanziamento è vincolato a misure volte per infortuni sul lavoro e assunzione di giovani lavoratori per almeno il 44 per cento della nuova forza lavoro.