"Lazzabaretto ancora non profit, ma più qualità"

L’esperienza del Lazzabaretto è salva, almeno così pare. Affido della gestione poliennale (fino al 2029) e interventi sull’immagine del luogo, in simbiosi e in rispetto della bellezza della Mole Vanvitelliana. Sono queste le linee guida annunciate ieri dalla neo assessora alla cultura Marta Paraventi sul futuro del noto locale di intrattenimento giovanile estivo dopo la fine dell’epoca Arci. La Paraventi ha parlato anche di tempi: "Il nuovo bando sarà pubblicato nella seconda metà di marzo e ricalcherà molto quelli passati. Resta il concetto dell’unione tra il punto ristoro e l’attività cinematografica, due punti che devono restare insieme, così come resta la gestione a seguito di un bando non-profit e senza scopi di lucro commerciali".

Nessuna discontinuità rispetto al passato dunque e nessuna intenzione di trasformare il Lazzabaretto in un’attività commerciale a tutti gli effetti, come accaduto per i bar interni alla Mole, la cui gestione poliennale è stata affidata alla famiglia Moroder. Unico punto di svolta riguarda l’immagine: "Un’attenzione più marcata al progetto, al lay out, maggiore cura dei dettagli. Insomma più immagine, sostenibilità e inclusività" ha aggiunto la Paraventi che non ha potuto rispondere al quesito legato alla situazione dei lavori sul ponticello, di competenza dei lavori pubblici.

Vista l’uscita del bando tra meno di un mese è presumibile pensare che i lavori saranno finiti in tempo. Soddisfazione è stata espressa da parte dell’opposizione: "Buone notizie per il Lazzabaretto – è il parere di Francesco Rubini, Carlo Pesaresi e Diego Urbisaglia – Salutiamo con favore la scelta di riservare agli operatori del settore non-profit il bando per la gestione delle attività ricreative e culturali estive della Mole Vanvitelliana, Lazzabaretto e cinema su tutte. Resta la centralità delle finalità culturali e sociali delle attività e delle iniziative che animeranno l’estate alla Mole. Bene l’impegno a proseguire nella valorizzazione della cultura cinematografica".