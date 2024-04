Lazzabaretto stagione al via da giugno

Confermata la stagione del Lazzabaretto, il via tra il 12 e il 20 giugno. L’ennesima conferma è arrivata ieri dall’assessore comunale alla cultura, Anna Maria Bertini, che durante una commissione di febbraio aveva invece affermato che il locale più frequentato nell’estate anconetana sarebbe rimasto chiuso. C’era voluto il via libera del sindaco, dopo le analisi tecniche dell’assessore ai lavori pubblici Tombolini, per confermare la stagione 2024, l’ultima della concessione quadriennale affidata all’Arci. Ieri in consiglio la Bertini ha replicato a una interrogazione del consigliere di Altra Idea di Città Francesco Rubini: "Nei giorni scorsi ci ha contatto il presidente dell’Arci, Michele Cantarini _ ha detto l’assessore Bertini _ che ci ha comunicato l’intenzione di inaugurare la stagione del locale tra il 12 e il 20 giugno. Per l’Arci sarà l’ultima stagione della concessione, dal prossimo anno si rifarà il bando. Il ponte è stato messo in sicurezza e collaudato, i lavori per il ripristino saranno fatti dall’ottobre prossimo". Rubini dal canto suo ha preso atto della soluzione del caso e ricordato il passaggio a vuoto della Bertini e auspicato un aspetto: "Spero che questa amministrazione confermi la gestione del Lazzabaretto". Intanto il 23 aprile si attiverà il Tavolo per stilare il cartellone culturale dopo le Manifestazioni d’Interesse.