Lazzabaretto verso il nuovo bando. L’area del cinema ora cambia posto

Bar, attività culturali e cinema alla Mole, domani dovrebbe essere pubblicato il bando quinquennale preparato dall’amministrazione comunale, ma intanto c’è una modifica logistica sostanziale. Stando a quanto evidenziato da un documento istruttorio, infatti, l’assessorato alla cultura avrebbe intenzione di posizionare l’area del cinema immediatamente alle spalle dell’area dove si trova il bar, per intenderci lo spazio sulla banchina che negli ultimi trent’anni e oltre ha ospitato il Lazzabaretto. Non è chiaro il motivo della scelta, sicuramente di natura tecnica, rispetto all’ubicazione precedente, ossia nel canalone posto più avanti rispetto alla nuova opzione, girato l’angolo successivo, uno dei cinque che compongono la straordinaria struttura pentagonale della Mole Vanvitelliana. L’unico dubbio che sorge spontaneo è legato al fatto che essendo a stretto contatto con l’area bar, quella più frequentata e rumorosa, la fruizione dei film da parte del pubblico potrebbe risentire appunto dei rumori vicini oltre alla confusione generata dal transito costante; a meno che non si decida di chiudere gli accessi verso il bar. Come accennato all’inizio, al netto di questa modifica, domani dovrebbe essere pubblicato il bando che di fatto rappresenta una sorta di copia/incolla rispetto a quello precedente che aveva visto rinnovata la concessione all’Arci. L’unica differenza di rilievo è la durata della concessione che passa da 3 a 5 anni, ma per il resto cambia poco: il senso dell’appalto, ossia la necessità di conciliare un punto bar, il cinema e le varie attività culturali, il canone concessorio a 6.100 euro annui (5mila più Iva). I tempi sono stretti e quindi entro aprile, al più tardi i primissimi giorni di maggio, il risultato dovrà essere comunicato. Negli anni, anzi nei decenni precedenti ai bandi per la gestione degli spettacoli e del bar esterno alla Mole ha partecipato quasi sempre soltanto un contendente; difficile che per questo i soggetti possano essere più di uno o due al massimo. Molto dipenderà da chi sarà in grado di garantire la sezione cinematografica.