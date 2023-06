Lazzaretto, cinema sotto le stelle Film e dibattiti all’ora dell’aperitivo

"Cinema in danza all’ora dell’aperitivo". Inizia così il ricco cartellone dell’Arena Cinema Lazzaretto, che da oggi al 26 agosto alla Mole di Ancona proporrà film, ma non solo, davvero per tutti i gusti. Si parte oggi (ore 19.30) con ‘Flashdance’, vero cult degli anni ‘80 a partire dal quale Stefania Zepponi, coreografa e, danzatrice, e Rosella Simonari, storica della danza interessata al rapporto fra danza, letteratura, arte e cultura, dialogano con il pubblico, coinvolgendolo in riflessioni e piccole danze condivise, per una visione più consapevole e articolata. Il primo weekend del programma prosegue domani (ore 21.30) con ‘Gli orsi non esistono’ di Jafar Panahi, sabato con ‘Trieste è bella di notte’ di Matteo Calore e domenica con ‘The fabelmans’ di Steven Spielberg. Da non perdere, martedì, il docufilm ‘Moonage Daydream’ di Brett Morgen, dedicato a David Bowie, così come ‘L’indiscreto fascino del peccato’ di Pedro Almodóvar (mercoledì), di cui saranno proiettati vari capolavori. Dopo ‘Siccità’ di Paolo Virzì (giovedì 29), grande evento venerdì 30 con l’arrivo del grandissimo Antonio Rezza, che presenterà il suo film ‘Il Cristo in gola’, nell’ambito del festival di poesia ‘La punta della lingua’. I titoli di luglio e agosto confermano che la rassegna offre il meglio della stagione cinematografica e tante occasioni per ‘recuperare’ capolavori in versione restaurata o originale con sottotitoli in italiano.

Qualche titolo? ‘Videodrome’ di David Cronenberg (3 luglio), ‘Che ho fatto io per meritare questo?’ di Almodóvar, ‘Le otto montagne’ di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (l’11), ‘Quando’ di Walter Veltroni (il 20), ‘I guerrieri della notte’ di Walter Hill (il 24), ‘L’ombra di Caravaggio’ di Michele Placido (il 30). Luglio si chiude con ‘Psycho’ di Hitchcock. Agosto inizia con ‘Laggiù qualcuno mi ama’ di Mario Martone, docufilm su Massimo Troisi. Tra i film da segnalare, ‘L’Ultima notte di amore’, con Pierfrancesco Favino (il 6), ‘Strade perdute’ di David Lynch (il 7), ‘Rapito’ di Marco Bellocchio (l’8), ‘Il postino’ di Massimo Troisi (il 9), ‘Mon crime’ di François Ozon, ‘Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti (il 20). I film inizieranno alle 21.30 (se non altrimenti indicato). Biglietti 5 euro (ridotto 4 euro).

Raimondo Montesi