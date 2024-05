Le "A Dragon for life" pronte per la Vogalonga

Donne coraggiose, forti. Che non si sono arrese. Anzi, dopo l’operazione di tumore al seno, sono rinate anche attraverso lo sport. Le stesse donne che, domani, muoveranno da Falconara in direzione Venezia per la Vogalonga, la storica regata non competitiva che si terrà nelle acque della laguna. È la missione che attende le componenti della squadra dragon boat ‘A Dragon for life’ della Lega Navale di Falconara e della Fondazione e Clinica oncologica dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. La 48esima Vogalonga si articolerà in un percorso di 30 chilometri dal bacino di San Marco, passando dai canali di Murano e dal Rio di Cannaregio, culminando con l’arrivo in Canal Grande, nei pressi di Rialto fino alla Punta della Salute. "Siamo entusiasti di prendere parte a questa straordinaria manifestazione con una nostra delegazione – sottolineano la capitana della squadra A Dragon for life Ivonne Rispigliati e il presidente della Lega Navale di Falconara, Daniele Montali –. Siamo molto orgogliosi delle nostre dragonesse che hanno scelto di partecipare, sono un grande esempio di forza, determinazione e voglia di vivere. La Vogalonga è un’occasione unica, anche per condividere, con spirito di amicizia e collaborazione, la passione per il remo con altri appassionati provenienti da tutto il mondo, in uno dei posti più belli al mondo come quello della laguna veneziana". La delegazione che sarà presente a Venezia è composta da Cristina Barletta, Silvia Bizzarri, Cinzia Castignani, Matteo Ciliberti, Marisa Del Papa, Marianna Grassi, Maria Teresa Mariantoni e Luigia Sisani. La Vogalonga è una regata unica nel suo genere, aperta a tutti e ad ogni tipologia di imbarcazione a remi. Tra gli oltre 8mila partecipanti, ci saranno anche le valorose dragonesse falconaresi.

gi.gia.