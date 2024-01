Le Anconetane tutte in trasferta. Osimana in casa della Civitanovese

Voglia di riscatto per la Jesina (dopo il ko interno contro il Montegiorgio) che scende oggi a Colli del Tronto per vincere contro l’Atletico Azzurra Colli che ha registrato in settimana novità in panchina con le dimissioni di Amadio con la squadra allenata affidata alla coppia Morelli-Fioravanti. Novità anche per la Jesina con mister Strappini che potrà contare su un attaccante in più, Frank Kouentchi, classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain. Nella Jesina al rientro anche Giovannini, Nazzarelli e Thiago Capomaggio dopo la squalifica, mentre non ci sarà ancora Belkaid. Missione Montegranaro per il Castelfidardo. Una trasferta ostica per i biancoverdi contro un avversario che staziona in zona playoff. Senza tifosi (divieto di trasferta) e senza molti giocatori tra infortuni e squalifiche l’Osimana scende a Civitanova, sul campo della seconda in classifica che domenica ha ‘riposato’ per il rinvio per nebbia del match di Urbino. Anche i rossoblu non saranno al completo.

Eccellenza, seconda giornata di ritorno. Oggi: Atletico Azzurra Colli-Jesina (ore 15), Civitanovese-Osimana (ore 15); K Sport Montecchio Gallo-Tolentino, Montegranaro-Castelfidardo, Montegiorgio-Montefano, Maceratese-Urbino (ore 15), Sangiustese-Chiesanuova, Urbania-Monturano.

Classifica: Chiesanuova 27; Civitanovese 26; K Sport Montecchio Gallo, Urbino, Tolentino, Montegranaro e Montefano 25; Castelfidardo e Jesina 23; Maceratese 22; Osimana e Urbania 21; Montegiorgio 14; Monturano 12; Sangiustese Vp 11; Atletico Azzurra Colli 7.