Le assicurazioni non pagano La rabbia degli alluvionati

Alluvione, per molti commercianti nessun rimborso dall’assicurazione. C’è chi a fatica, è riuscito a ripartire, ma c’è anche chi ha abbassato le serrande per sempre. Nonostante le luminarie, le difficoltà in cui versano numerose attività del centro sono sotto gli occhi di tutti, così come i tanti locali vuoti. Non va meglio nelle famiglie, che, dopo aver avuto l’inagibilità della casa, ora si trovano a dover eseguire una perizia per dichiarare l’agibilità. "Trovo tutto questo sia assurdo e macchinoso, oltre ad aggiungere spese e disagi. E poi ad ogni allerta ci risiamo, dovremmo esser pronti a stipulare un mutuo ogni volta che piove" parole forti quella di Maria Solazzi, anziana senigalliese.

Un argomento che ha imperversato anche sui social per giorni, dove in molti si sono lamentati per le difficoltà e le spese che si trovano a dover affrontare a quasi quattro mesi dall’alluvione. Ma le famiglie che, a differenza dei commercianti hanno ricevuto elettrodomestici in regalo, donazioni e solidarietà. Ora, a 110 giorni dal tragico evento, alcuni commercianti hanno iniziato a ricevere le risposte dalle assicurazioni a cui, dopo un’appurata relazione, corredata da fotografie, avevano richiesto un risarcimento danni che per tanti non arriverà mai.

Le risposte stanno infatti arrivando in questi giorni, deludendo quanti, pensando nell’evento straordinario, speravano di poter recuperare una parte, anche se piccola, di quanto avevano perso a causa dell’alluvione. E se in centro storico i commercianti sono riusciti a limitare il danno montando le paratie, in zone mai colpite dall’alluvione, come via Verdi, parco della Pace, hanno dovuto buttare tutto. Una vera e propria catastrofe che, oltre ai danni, ha costretto a tenere chiusi gli esercizi per quasi un mese, con tanto di mancato guadagno. Quello dei rimborsi è un problema a cui si cerca una soluzione anche attraverso vari comitati, proprio per tentare di risollevare il tessuto imprenditoriale che l’alluvione ha praticamente distrutto. Un problema comune non solo agli esercizi della spiaggia di velluto, ma anche a numerosi esercizi ed imprese dell’entroterra.