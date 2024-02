Le associazioni alzano la voce: "Così è impossibile fare cultura"

Dall’estate dei tagli lineari l’anno scorso a un cartellone 2024 che stenta a chiarire i contorni: è scontro sulla cultura ad Ancona tra le associazioni e la giunta Silvetti. Il Coordinamento degli Operatori Culturali di Ancona - questo il nome del gruppo di associazioni che rappresentano tutte le espressioni dell’ambito culturale anconetano – hanno deciso di fare outing e attaccano l’amministrazione comunale di centrodestra su tutti i fronti: finanziamenti, tempistica, contenitori, con un focus nei confronti dell’assessore alla Cultura, Anna Maria Bertini: "Non riusciamo a entrare in contatto con lei, non risponde mai alle richieste di incontro, andare in assessorato è inutile, addirittura l’accesso a Palazzo Camerata è chiuso. Non era mai successo prima. Il sindaco intervenga" è stato i commento di base condiviso dalle associazioni culturali, a partire da Stefania Zepponi della Casa delle Culture e Massimo Durante di Recremisi.

L’attuale giunta ha deciso di cambiare regime rispetto al passato. Non più la pianificazione anticipata degli eventi stagionali, da gennaio a dicembre con somme certe stanziate da bilanci correnti o da assestamenti, ma una manifestazione d’interesse attraverso la pubblicazione di un bando per la cultura. Il problema è che siamo già a febbraio inoltrato e di concreto non c’è ancora nulla: "Non servono bandi, ma visioni – è stato l’affondo di Giovanni Seneca, fondatore e coordinatore del Festival Adriatico Mediterraneo – Dovremmo già sapere luoghi e fondi dove svolgere le rassegne, la manifestazione d’interesse è paradossale. Non capisco perché la Mole non possa essere usata per gli spettacoli, i lavori sono gli stessi del passato e la Corte è perfettamente idonea. Il tempo per salvare la stagione c’è, si passi dalle parole agli atti". La programmazione è tutto nella cultura: "Organizzare un festival di arte in un mese è impossibile – aggiunge Sonia Antinori, apprezzata attrice, regista e autrice anconetana – Io devo sapere in largo anticipo su quali risorse posso contare, come gestire gli spazi, capire con chi e come lavorare in ottica futura". Questione di scelte culturali: "Mi stanno bene – è stato il commento di Simona Lisi, anima di Cinematica Festival – ma la giunta non può ignorare il patrimonio che le offriamo. In effetti è chiaro, hanno deciso di puntare su altri format".

Valerio Cuccaroni, uno dei vertici del coordinamento è direttore di Nie Wiem smentisce un luogo comune: "Temi come il Lazzabaretto e il cinema riguardano tutta la città, rifiutiamo l’etichetta di radical chic della Mole. Posso testimoniare che erano almeno vent’anni che a questo punto dell’anno non c’era uno straccio di programma culturale". La mostra su poesia e intelligenza artificiale di Sineglossa ha dovuto abbandonare Ancona: "Il Comune ci ha respinti, mettendo a rischio 11 dipendenti, ma per fortuna siamo stati accolti in maniera straordinaria da Recanati" ha detto Anna Caramia. Infine il commento del padrone di casa, Aldo Grassini del Museo Omero: "I Grandi Eventi? Ben vengano, ma non conta solo il pubblico richiamato, quanto la valenza dello spettacolo".