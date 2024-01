Le associazioni sul piede di guerra: "Impossibile parlare con l’assessora"

Cultura, le associazioni sul piede di guerra. "Il sindaco ci rassicura, ma l’assessore Bertini dice (e fa) l’opposto di Silvetti. Servono trasparenza, chiarezza e tempistiche certe". Non usa mezzi termini Valerio Cuccaroni, del Coordinamento degli operatori culturali di Ancona, soprattutto dopo l’annuncio dell’assessore alla Cultura che ha parlato di stop al Lazzabaretto e dell’intenzione di spegnere la Mole come spazio culturale durante i lavori. "Un coordinamento nato dopo l’insediamento della nuova giunta. L’amministrazione Mancinelli non aveva messo nulla a budget per la cultura e la nuova giunta ha deciso di concedere metà delle richieste delle associazioni. Sta diventando sempre più difficile avere la concessione di luoghi al chiuso dove poter svolgere iniziative. E se ai tempi di Mancinelli non li pagavamo, ora vengono fatti pagare quasi sempre. Eppure, sono luoghi pubblici dove si svolgono iniziative culturali senza scopo di lucro. Il bando per aggiudicarsi i progetti culturali? Sarebbe dovuto uscire a dicembre, ma continuano a temporeggiare. Forse a febbraio, ma siamo in ritardo. Soprattutto per le associazioni più grandi che accedono al Fus, il fondo unico dello spettacolo. Io mi sono formato al Louvre e mi hanno insegnato che i programmi si fanno su 3 anni. Non si può fare un bando in corsa, altrimenti si creano innumerevoli problemi. Organizzazioni con 100 anni di storia non sanno su quali sale potranno contare per concerti di livello internazionale. L’idea del bando non è da respingere, ma nelle forme e nei tempi in cui sta avvenendo crea grande agitazione e impossibilità di programmare. E poi – continua – va detto che se con l’assessore Bertini permangono problemi, col sindaco è tutto diverso. Faccio un esempio. Una delle associazioni del Coordinamento che organizza uno dei più importanti eventi di Ancona ha chiesto un colloquio con Bertini, con cui è sempre più difficile parlare. Lei non si è presentata, delegando la dirigente. Che però si era insediata un mese prima e non aveva le informazioni necessarie". L’episodio sarebbe "recentissimo". "Tra sindaco e assessore, c’è un modo di procedere opposto e noi ci troviamo in grossa difficoltà. Ecco perché abbiamo iniziato ad interloquire con Silvetti, che ha dimostrato sin da subito disponibilità, rassicurandoci sul fatto che la manifestazione d’interesse serve solo per inquadrare attività, costi e luoghi in modo da quantificare le domande e provvedere alle coperture. Poi invece scopriamo che le nostre richieste non vengono soddisfatte e ci si scontra con budget ridotti o destinati ad altro. Bertini dice di avere come obiettivo la razionalizzazione e si rifà a metodi manageriali, dimenticando di essere un assessore che deve coordinare decine di associazioni valorizzandole. Come peraltro talvolta fa quando interloquisce con altri soggetti. Rimandare ai bandi la decisione politica e sostenere di decidere senza esercitare la discrezionalità amministrativa, come lei stessa ha detto, non ha senso. È proprio dell’amministrazione esercitare la discrezionalità, che infatti è rinviata al bando di cui però non conosciamo i criteri. Sembra che si siano invertiti i ruoli. Lei che ragiona da manager privato, noi del buon governo della città. Ma così non si va da nessuna parte".