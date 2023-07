Le attese infinite al Cup "Saltamartini, così non va"

"La sua posizione è 243: la preghiamo di attendere per non perdere la priorità acquisita". Chi, almeno per una volta nella vita, non ha dovuto interfacciarsi con il Cup regionale per prenotare un esame o una visita specialistica? Attese infinite all’altro capo del telefono per poi sentirsi rispondere così quanto meno da una voce reale e non registrata: ‘Per una risonanza magnetica con contrasto il primo appuntamento libero è tra 7 mesi’. Gli organizzatori della grande manifestazione ‘Salviamo la sanità pubblica’, ossia le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil Marche, hanno inserito questa parte scomoda per riassumere uno dei mali che affliggono il sistema territoriale: le liste d’attesa. A seguire la mobilità passiva e poi le condizioni di lavoro a cui sono costretti i sanitari, in particolare i circa 1500 precari con i contratti rinnovati di 3-6 mesi. Nonostante il rovente sabato di metà luglio in circa duemila hanno voluto aderire alla manifestazione regionale arrivando ad Ancona da ogni angolo delle Marche. Il concentramento in piazza Cavour, alle 9,30 la partenza del corteo e un’ora dopo il via al comizio all’ombra del Monumento ai Caduti. Sul palco sono saliti i tre leader sindacali, un rappresentante dei pensionati e uno degli operatori sanitari: "Il Piano sociosanitario presentato dalla Regione è un libro dei sogni _ attacca Claudia Mazzucchelli, segretaria regionale della Uil _ e non presenta risposte ai cittadini che si devono curare. Liste d’attesa, presa in carico dei pazienti, prevenzione, pre e post-acuzie: se hai i soldi ti salvi, altrimenti sei allo sbando. La sanità deve essere un presidio essenziale di democrazia e i margini di manovra ormai sono molto stretti, le questioni sono urgenti. I nostri rapporti con la Regione? Siamo ancora al ‘Caro amico...’". La linea dei colleghi Cgil e Cisl della Mazzucchelli non si discosta molto: "Sembra quasi che la giunta in carica sia rimasta in campagna elettorale, basta slogan e più fatti _ aggiunge Sauro Rossi della Cisl _. Dal Passetto stamattina lanciamo un appello alla Regione e a tutte le istituzioni: salviamola davvero la sanità marchigiana perché la realtà è cruda e serve una svolta immediata basata su coraggio e lungimiranza. L’assessore Saltamartini sfugge al confronto, non risponde sui ritardi degli assetti, mostra attenzione alle strutture, ma non ai bisogni del personale e soprattutto punta a rendere la sanità privata sostitutiva e non complementare".