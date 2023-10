"Le attività su via Marconi hanno portato lavoro"

"È del tutto parziale e appare quindi pretestuoso quanto dichiarato dal consigliere Lara Polita, che evidenzia i disagi legati alla viabilità, limitati a una breve fascia oraria, ma volutamente dimentica che il fast food, così come le attività commerciali che si aprono dall’altro lato della strada, hanno creato posti di lavoro sia durante la realizzazione, con forti investimenti da parte delle attività economiche, sia durante il loro esercizio, con possibilità di occupazione per tanti giovani".

A tutela del lavoro l’intervento dell’amministrazione che si difende dalle accuse della capogruppo di Cittadini in Comune, intervenuta a gamba tesa ("Sono lacrime di coccodrillo") sul caos viabilità in via Marconi, dopo le segnalazioni delle doppie file di utenti in attesa dell’asporto al McDonald’s. "Le nuove attività della grande distribuzione che sorgono in via Marconi hanno ampi piazzali adibiti a parcheggio – spiegano –, consentendo più che agevolmente la sosta dei veicoli, compreso il fast food. Le aree di sosta sono tra l’altro utilizzabili anche oltre l’orario di chiusura".

Alcuni dettagli: "La riqualificazione dell’ex area Simonetti, dove hanno aperto due noti marchi della grande distribuzione, ha permesso inoltre di incrementare il patrimonio verde della zona, con la piantumazione di oltre 220 essenze arboree. Nella programmazione della viabilità del Comune è inserita la realizzazione di una bretella, alternativa a via Marconi, che alleggerirà il traffico da quei veicoli che sono solo in transito". Quindi, sull’argomento McDrive: "Ci confronteremo con i responsabili del fast food per valutare soluzioni che permettano di organizzare meglio gli spazi privati, in modo da decongestionare la pubblica via, ma a fronte di brevi criticità viarie, che interessano una fascia oraria limitata, i benefici per il territorio fanno sì che il bilancio sia positivo - chiosano -. In tutte le città i punti vendita della grande distribuzione sono concentrati in aree commerciali, nei luoghi più appetibili perché interessati da grandi flussi di traffico e ben collegati ai principali assi viari. La zona commerciale di Falconara si è rivelata particolarmente appetibile e questa circostanza ha fatto sì che i cittadini possano contare su un’offerta diversificata e che i ragazzi non debbano spostarsi nei Comuni limitrofi. Spesso si parla della necessità di creare nuovi spazi per i giovani e la catena di fast food di via Marconi è una delle più apprezzate proprio da giovani e giovanissimi. Prima che l’attività aprisse i ragazzi erano costretti ad arrivare in altri territori. Ora possono rimanere a Falconara anche con meno rischi per la loro sicurezza e una maggiore tranquillità per i genitori".

Giacomo Giampieri