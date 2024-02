Le aule studio? Un caso politico

Un’aula studio in città dedicata agli studenti della Politecnica delle Marche: la minoranza porta una mozione in Commissione e la maggioranza la boccia. Il centrosinistra protesta e si dice deluso per il trattamento riservato al testo presentato da Giacomo Petrelli (Pd) nel giorno in cui per la prima volta l’assessore con le deleghe a Politiche giovanili e Università, Marco Battino, ha svolto il ruolo di relatore della commissione. Stiamo parlando della Commissione con l’età media più bassa in assoluto visto che oltre a Petrelli ci sono altri giovani come la presidente Lupacchini e poi Andreani, Fiordelmondo e soprattutto Fedele, la più giovane consigliera comunale.

È bene precisare che in passato, quando a governare era il centrosinistra, le mozioni presentate dalla minoranza venivano bocciate dal centrosinistra, ma questa, visto il tema e la condivisione di intenti, sembrava poter godere di un appoggio bipartisan. Lo stesso Battino ha messo in evidenza l’importanza di creare una o più aule studio che non ci sono mai state nel capoluogo e accennato al fatto che lui starebbe lavorando sul tema. Di fatto ad oggi non ci sarebbero atti ufficiali in tal senso. Alla fine la politica ha vinto sulla buona amministrazione.