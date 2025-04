"Le auto sfrecciano come missili"

Luca Galeazzi è l’incisore di lapidi di fronte al cimitero: "Il problema principale qui davanti è il traffico, l’alta velocità con cui le auto escono dalla città e passano qui di fronte al negozio. Abbiamo documentato tutto, con le telecamere, perché già una volta a un mezzo s’è sganciato il carrello ed è arrivato addosso al nostro laboratorio. Anche l’anno scorso un’auto è arrivata contro la nostra porta. Servirebbero dei rallentatori, servirebbero anche dei paletti per proteggere le persone che passano sul marciapiede, perché con il traffico questo punto è pericolosissimo. E poi qui non c’è un passaggio pedonale per andare al cimitero, c’è il semaforo, ma non l’attraversamento. Un altro problema che abbiamo segnalato spesso è quello della presenza dei topi, appena qui fuori. Sono state messe esche, ma non basta".