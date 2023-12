Le beffe del terremoto. Niente fondi agli sfollati, la Regione dà speranze:: "Pressing sul governo"

La delegazione dei 131 sfollati del terremoto del 9 novembre 2022, in presidio ieri mattina a Palazzo Leopardi, è tornata dalla Regione con la promessa di un incontro per mercoledì prossimo, 27 dicembre, con il commissario straordinario alla Ricostruzione per il sisma 2016 Guido Castelli e il presidente Francesco Acquaroli. È stato lo stesso governatore ad annunciarlo ai rappresentanti del Comitato 7.07 Ancona, raggiunti fuori dall’aula durante una pausa dei lavori del Consiglio regionale, dopo le proteste delle famiglie senza casa da tredici mesi, ampiamente anticipate dal Carlino alla luce della bocciatura dell’emendamento alla Finanziaria 2023 per i fondi riservati alla ricostruzione degli immobili.

Lo spettro della fine dello stato di emergenza ad aprile 2024, poi, è l’altra spada di Damocle che pende sulle teste dei cittadini. Acquaroli ha ascoltato le loro istanze, prendendo atto di una situazione di malcontento, rabbia e disperazione per oltre 700 persone coinvolte nel solo capoluogo, tra edifici inagibili o solo in parte, a causa delle scosse di magnitudo 5.5 e 5.2 che hanno picchiato forte anche in provincia di Pesaro Urbino. "Sono richieste ultra legittime – ha esordito il governatore – Auspichiamo che nel più breve tempo possibile si possa trovare l’ultima determinazione rispetto al superamento dello stato d’emergenza e individuare la strategia per ricostruire. Ho parlato questa mattina stessa (ieri, ndr) per l’ennesima volta con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, il commissario Guido Castelli e la sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano. Stiamo definendo le strategie d’accordo con gli organismi dello Stato, i due Ministeri e la struttura commissariale, per individuare la soluzione migliore da mettere in campo nel più breve tempo possibile. All’inizio c’era stata l’eventualità dell’allargamento della struttura commissariale per questa emergenza, ora ci sono vicende di natura tecnica da chiarire per verificare se è possibile attuarla o se bisognerà trovare un’altra soluzione in tempi stretti per dare una prospettiva alle famiglie".

Laddove anche la riunione del 27 non dovesse produrre esiti positivi, il governatore ha assicurato che "nell’immediatezza delle feste dovremo trovare una soluzione". Basterà il vertice di mercoledì? "Le rassicurazioni ben vengano, ma se sono seguite dai fatti cui ancora non abbiamo assistito – ha detto Carlo Terracciano, portavoce del Comitato – Ci aspettiamo che il 27 si giunga all’incontro con delle novità sostanziali, perché è chiaro che non facciamo riunioni in Regione per divertimento". Il bis di Chiara Ianovitz: "Ci troviamo all’alba del 2024 senza certezze, soprattutto economiche. Ci sentiamo dimenticati, siamo fuori dalle nostre case e senza la possibilità di ricostruirle".