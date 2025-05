Le bellezze regionali conquistano il Marocco con la Film commission

La bellezza delle Marche conquista il Marocco. La nostra regione è stata protagonista all’ ‘Essaouira Film Fest’ per la terza edizione di ‘Incontri del Cinema Italiano’ durante le giornate de ‘La Dolce Vita à Mogador’. La rassegna, realizzata con il coordinamento organizzativo di Giancarlo Di Gregorio e la direzione artistica di Laura Delli Colli e Giorgio Gosetti, nasce nella città che ha ospitato tanti set internazionali ed è dedicata al pubblico, alle scuole di cinema e soprattutto agli addetti ai lavori, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra Italia e Marocco.

Le Marche hanno proposto la grande varietà di scenari che offrono a distanza di pochi chilometri: dall’Adriatico ai Sibillini, passando per città rinomate come Urbino, Ancona e Ascoli. Uno straordinario mix di storia, natura e cultura che racchiude tutte le peculiarità dell’Italia. Una regione che è risultata tra le più attrattive e affascinanti per le produzioni e che offre a numerosi servizi e incentivi per girare film e serie tv.

"L’economia fa girare il mondo e la cultura crea integrazione, inclusione e pace – ha detto Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission -. L’Essaouira Film Fest oltre a presentare i film e a connettere i professionisti del cinema, permette ai popoli di conoscersi e avvicinarsi, uno scambio culturale che passa attraverso il cinema. Il nostro ruolo strategico è far incontrare l’economia con la cultura del territorio grazie alle numerose agevolazioni e agli incentivi economici e ai servizi che facilitano le produzioni".

Per le nuove produzioni c’è un bando per nel 2025 prevede 2,6 milioni, e che favorisce in misura proporzionale chi coinvolge di più il territorio, soprattutto a livello di risorse umane. "Investire nel cinema significa anche creare nuove opportunità di lavoro e crescita economica ed è per questo che continueremo a sostenere con convinzione chi sceglie le Marche come set per le proprie produzioni – ha aggiunto Francesco Gesualdi, direttore della Marche Film Commission -. Noi mettiamo a disposizione un ecosistema fatto di paesaggi autentici, competenze tecniche, strutture e incentivi per accogliere produzioni internazionali. Offriamo un tessuto professionale qualificato. Siamo aperti a collaborazioni con il Marocco, convinti che il dialogo tra le nostre culture possa arricchire il panorama cinematografico internazionale".