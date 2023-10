Le bici elettriche dimenticate: "Volevamo dare una svolta green. Le inaugurai proprio io, lo ricordo"

Quando nel 2007 furono acquistate le venti bici elettriche, quelle ritrovate in stato di semiabbandono ma come nuove nelle gallerie dello stadio Del Conero grazie alla segnalazione del Resto del Carlino, era sindaco Fabio Sturani.

Sono passati sedici anni, il suo mandato terminò nel febbraio del 2009, quindi fu eletto sindaco Fiorello Gramillano, poi due mandati di Valeria Mancinelli. Ora le bici elettriche acquistate allora e, praticamente, mai utilizzate, tornano fuori dopo la segnalazione del Carlino e il sopralluogo effettuato insieme all’assessore Daniele Berardinelli. Eppure l’acquisto del 2007 aveva intenzioni ecologiche e interessanti, che anticipavano il concetto di mobilità sostenibile tanto in voga oggi.

"Quelle bici elettriche sono proprio quelle del 2007 – spiega Sturani – l’acquisto era legato al piano della mobilità, alla chiusura di corso Garibaldi. Avevamo fatto un ragionamento complessivo per incentivare la mobilità sostenibile e quelle bici elettriche, tra l’altro, erano tra le prime. Dovevano essere utilizzate nei parcheggi scambiatori e le avremmo fornite gratuitamente a chi ne avesse fatto richiesta, dietro rilascio di un documento d’identità, un modo per non far pagare il servizio. Tra l’altro mi pare fosse un progetto finanziato anche dal ministero".

Le aveva inaugurate proprio lui, Fabio Sturani: "Probabilmente insieme a Legambiente, mi pare di ricordare. Avevamo fatto anche un test per vedere chi tra bici, motociclo e auto si muoveva più velocemente in città. Poi le abbiamo lasciate alla gestione dei parcheggi Archi e Traiano, dovevano essere incentivate". Invece sono finite in un sottoscala dello stadio, ancora incellophanate, perfette ma senza batteria, con tanto di cambio Shimano al manubrio, freni a disco, cestino e bauletto brandizzato Comune di Ancona.

Erano costruite dalla ditta Evf-Faam di Monterubbiano, poi assorbita dalla campana Seri Industries. "All’epoca – conclude Sturani – avevamo acquistato diversi mezzi, due scooter elettrici e un prototipo di bicicletta per la polizia municipale, un’auto Prius ibrida per il Comune, tutto era legato al tema della mobilità sostenibile e come Comune volevamo dare il buon esempio, oltre a incentivare l’uso di questi mezzi.

L’idea era quella di dire che se non lo facevano i cittadini, provavamo a farlo noi, e le bici erano uno degli obiettivi su cui c’eravamo mosso, ma c’erano anche gli autobus a metano, avevamo ripristinato i filobus, tutto rientrava in quella politica che aveva lo scopo di ridurre l’inquinamento in città. Le bici elettriche servivano anche perché dal 2006 avevamo chiuso corso Garibaldi".

Poi chissà perchè quelle bici non sono mai state usate e sono state dimenticate in un magazzino.

Giuseppe Poli