Le biciclette del passato finiscono in televisione con Cesare Agostinelli

La collezione fabrianese di "biciclette del passato" in onda su Rai due. Cesare Agostinelli, papà di Valentino, intervistato da Anna Falchi ha presentato la collezione di "Biciclette dal passato", organizzata e curata dall’Associazione Marchigiana Velocipedi Storici, "guidata" del giovane presidente Valentino Agostinelli, aperta da oltre sette mesi in via della Ceramica 37 e quella "Degli Antichi Mestieri" di Luciano Pellegrini. Inquadrata dalle telecamere Rai la bici in uso dai norcini negli anni ’40 per la distribuzione del salame.