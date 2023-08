"Le Bollicine in concerto a Jesi allo chalet Sbarello per il Jesi Music Festival"

Le Bollicine in concerto domani (ore 21) ai giardini pubblici di Viale Cavallotti. La band salirà sul palco dello chalet lo sBARello per il cartellone di "Jesi Music Festival". Il tributo a Vasco Rossi sarà un nuovo show dagli effetti speciali in onore dei 20 anni di carriera della tribute band. "Jesi è nel mio cuore, è sempre bello essere accolti dal pubblico de lo sBARello" ha annunciato Mirco Cerioni, alias Blasco. La serata avrà già inizio alle 18 per l’aperitivo con rock selection by Matteo lo sBARello. "In questi giorni di attesa dopo aver posticipato il concerto causa maltempo, è cresciuta la voglia di assistere allo show de Le Bollicine - spiega Matteo Montesi, gestore dello chalet lo sBARello -. Non vediamo l’ora di cantare e ballare in onore di Vasco Rossi, vivere emozioni ed essere coinvolti dalla magia dello spettacolo tra luci e tecnologia!". Il giorno dopo il concerto, i giardini pubblici saranno ripuliti da un team composto dai volontari della cooperativa sociale Tadamon e dallo staff de lo sBARello tra cui Bertin Zobo.