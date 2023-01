Le bontà di Maison Délice a Cake Star

Tre pasticcerie della provincia si contendono il titolo di migliore pasticceria di Ancona. La sfida delle Marche sarà in onda venerdì sera, su Real Time, canale 31.

I due conduttori di Cake Star – i pasticceri Damiano Carrara e Tommaso Foglia – hanno visitato la pasticceria Maison Délice, di corso Amendola, ad Ancona. Le altre due, invece, si trovano tra Osimo e San Biagio e sono il biscottificio Frolla e la cioccolateria Sei sensi. Le riprese hanno coinvolto uno dei locali storici di Ancona, la cremeria Rosa di corso Mazzini, un brand dei quali è appunto Maison Délice.

È qui, a due passi dalle Tredici Cannelle, che Carrara e Foglia hanno gustato le delizie di Maison. "Mi hanno contattato al telefono – spiega Jessica Timoniere, titolare della pasticceria dorica. Cosa ho provato? Beh, ero emozionata e sono corsa in laboratorio dal nostro pasticciere, Sergio Vitaloni".

Per lei, ex modella e ombrellina, "questa pasticceria è come una bambina. Se mi sono pentita di aver lasciato il mondo dal quale provengo? No, sono soddisfatta di ciò che faccio. A maggior ragione adesso, dopo un’esperienza bellissima con Carrara (toscano come me) e Foglia, che è pasticciere del Gambero Rosso 2022. Siamo stati selezionati tra 10-15 pasticcerie della provincia".

Il format della trasmissione è semplice: "I due giudici (coi titolari delle altre due pasticcerie in gara) scelgono tre pezzi dal banco, li assaggiano e li giudicano con un punteggio che va da 1 a 5 stelle. Poi – precisa Timoniere – entra in gioco il pezzo forte, che non posso dire quale sarà perché è tutto ‘top secret’".

Infatti, le puntate sono state registrate nei mesi scorsi, ma ai concorrenti è vietato (da contratto) parlare di quanto accadrà.

"Questa è una pasticceria in stile francese – continua Jessica – ma troviamo pure prodotti tradizionali. Usiamo il lievito madre in tutti i prodotti e ci sforziamo di coniugare la storia delle ricette di Paolo Boari con l’innovazione tecnologica e la modernità". Sergio Vitaloni, dal laboratorio di piazza delle Erbe continua a lavorare delle sacher mentre svela: "Tre giorni prima della telefonata di Cake Star, pensavo di mandare una mail alla redazione del programma, che io – racconta – seguo da anni. I due giudici della trasmissione mi hanno dato consigli e stimoli per migliorare. Confrontarsi è importante per la crescita".

L’appuntamento è per il 20 gennaio, ore 21.20, canale 31. "Venerdì – fanno sapere da Maison – chiuderemo prima i negozi e guarderemo la puntata con tutta la grande famiglia di Rosa". Chi delle tre pasticcerie sarà la Cake Star delle Marche?

Nicolò Moricci