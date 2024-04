Le cabine di Portonovo fanno gola. La base d’asta parte da 370 euro

L’estate si avvicina e con essa scatta la corsa per accaparrarsi una delle 30, malandate cabine pubbliche piazzate tra la Torre De Bosis e il Clandestino. L’organizzazione dell’asta è curata dalla cooperativa Atlante. Cambia il colore dell’amministrazione, ma l’asta per assicurarsi il nolo di una delle cabine verdi della baia di Portonovo viene riproposta. Un’attesa febbrile ogni volta quando arriva aprile visto che proprio in questo mese si decidono le sorti degli stalli: 1,65 metri quadrati è la misura di ognuna delle 30 cabine. La presentazione delle offerte, infatti, scade proprio alla fine del mese, il 29 aprile (ore 17) e la mattina successiva, il 30 aprile (ore 10), è prevista l’apertura delle buste con le offerte.

All’interno delle buste dovrà essere inserito un assegno bancario con l’ammontare dell’offerta presentata; in caso di offerta più bassa rispetto a quella vincente l’assegno verrà ovviamente restituito.

L’apertura delle buste è prevista alla presenza di un notaio e i cittadini che hanno effettuato le offerte potranno seguire la seduta da remoto grazie a un link che darà accesso alla diretta audio e video, ma solo in modalità ascolto. Si parte con una base d’asta identica a quella dello scorso, ossia 370 euro, ma le cifre incassate dall’amministrazione comunale potrebbero essere molto più alte. Dipende quanto saranno disposti a ‘puntare’ i cittadini interessati ad assicurarsi quelle cabine. Da tre anni a questa parte le regole sono cambiate nella gestione dell’asta. Il regolamento dice che un privato può competere a una sola cabina, scegliendo dalla 1 fino alla 30 (in realtà un nucleo familiare può dividersi le scelte di svariate cabine), facendo la sua ‘puntata’. Tutto dipende dalla strategia e dalla volontà di poter utilizzare quella cabina per il periodo che va da maggio a settembre; alcune cabine potrebbero essere cedute in affitto quadrimestrale quasi allo stesso prezzo della base d’asta, 370 euro appunto (non sono ammesse offerte più basse o equivalenti: per assurdo un candidato potrebbe offrire 371 euro), oppure il prezzo potrebbe salire e anche di molto. In passato alcune cabine sono state acquisite anche a 1.000 euro e più. Cifre da considerare folli per certi versi visto lo stato di conservazione delle cabine stesse, ogni anno sempre più usurate dal tempo e sistemate alla meglio. Certo, la posizione delle 30 cabine è davvero invidiabile, a due passi dal mare azzurro della baia e dalla scogliera della Torre e avere la possibilità di uno sfogo dove tenere il materiale necessario alla balneazione ha la sua utilità. Sarà, al contrario, vietato tenere dentro la cabina cucine a gas o ad altra alimentazione, bombole e altro materiale infiammabile.