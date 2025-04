Le cabine di Portonovo. Vince chi offre di più. Offerte fino al 12 maggio

Le trenta cabine della Torre di Portonovo, da quest’anno gestite da Moreno Cedroni, vanno all’asta: fino al 12 maggio si può presentare l’offerta per averle in affitto fino a settembre. La base d’asta è di 370 euro per ogni cabina, la concessione avrà durata da maggio a settembre prossimi e sono esclusi qualsiasi tipo di proroga o rinnovo tacito: "Le cabine – fa sapere il Comune –, sono liberamente visionabili sul posto. L’asta si svolgerà secondo il metodo dell’offerta segreta al rialzo sul prezzo posto a base d’asta. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte al ribasso. Si potrà partecipare mediante un’unica offerta di prezzo. L’assegnazione avverrà, in ordine decrescente, alle 30 offerte più alte presentate. La scelta delle cabine sarà effettuata in base all’entità dell’offerta; chi presenterà l’offerta più alta potrà scegliere per primo la cabina balneare e, a seguire, gli altri. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è lunedì 12 maggio alle ore 12. Fa eccezione il caso di consegna a mano, prevista dal bando, ai rappresentanti della Cedroni S.r.l. presenti lunedì 12 maggio presso gli uffici comunali di Palazzo Anziani, in piazza Stracca. In quest’ultimo caso il termine orario previsto è quello delle 15.30. Qualora alcune cabine non dovessero essere aggiudicate per mancata presentazione di offerte si provvederà a nuova asta. Concluse le operazioni di apertura delle buste, verrà redatta la graduatoria in ordine decrescente delle offerte pervenute, in base alla quale saranno individuati gli aggiudicatari. La scelta della cabina balneare sarà effettuata in sede di stipula contrattuale, seguendo l’ordine della graduatoria. Della graduatoria sarà data pubblica lettura". La partecipazione all’asta dovrà avvenire, pena di esclusione, mediante offerta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente: il modulo offerta ‘Cabine balneari Portonovo 2025’ disponibile sul sito istituzionale del Comune e nella pagina dedicata al locale ‘Clandestino’. Intanto torna da oggi il servizio linea 94/ di Conerobus, la navetta gratuita che collega il parcheggio a monte con la piazzetta di Portonovo. Le corse della navetta sono attive dalle 8 alle 22 con una cadenza di circa 10 minuti. Il servizio è attivo dal 25 al 27 aprile, dal 1 al 4 maggio, tutti i fine settimana di maggio, dal 1 al 2 giugno, tutti i giorni dall’8 giugno al 28 settembre e nei fine settimana di ottobre fino al 12.