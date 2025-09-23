Le campionesse d’Italia dell’Okasa dettano legge: pokerissimo al Verona

Okasa Falconara, ed è subito festa. Al PalaBadiali, all’esordio stagionale nella Serie A Tesys, le campionesse d’Italia mettono subito i puntini sulle i, battendo l’Audace Verona per 5-0. La doppietta di Isa Pereira e le reti di Colucci, Elpidio e capitan Ferrara (arrivata a 220 presenze in maglia citizen) regalano la prima esultanza alla città.

"Bisogna saper andare avanti e ripartire dal potenziale del gruppo che la società mi ha messo a disposizione. La base è comunque solida, ora dobbiamo capire quanto cresceremo e quanto in fretta lo faremo. Di sicuro, non vivremo facendo paragoni. Inizieremo e poi capiremo un po’ alla volta", parlava così, alla vigilia del campionato, mister Giulia Domenichetti ai microfoni di Anygiven Sunday, domenica in tribuna per il residuo della squalifica presa in gara 3 contro il Bitonto.

Al Badiali, davanti a un pubblico festante, l’Okasa del nuovo presidente Fabrizio Balzani fa il suo rientro in campo. Coppa in bella vista, tricolori ovunque e il falco dagli occhi di ghiaccio, simbolo delle citizens, ma anche di potere e saggezza. Il fondatore del club di via Stadio, Tiziano Corinaldesi, tira una corda per togliere il velo al cartellone "Winners" conquistato a Pescara il 15 giugno scorso: è il settimo trofeo nazionale ed internazionale conquistato dal Falconara. L’Okasa domina l’incontro, avvisando fin da subito tutte le avversarie. Okasa che in questa stagione è atteso su tutti i fronti: campionato, Coppa Italia, Supercoppa (in programma a dicembre a Falconara) e Champions (la squadra falconarese è ancora la prima italiana ad averla vinta).

Risultati 1°g: CMB-Cagliari 5-1, Montesilvano-Lazio 0-7, Femminile Molfetta-Soccer Altamura 2-2, Roma C5-Tiki Taka 2-1, Bitonto-Kick Off 6-1, Okasa Falconara-Audace Verona 5-0.

Classifica: Lazio 3, CMB 3, Bitonto 3, Falconara 3, Roma 3, Altamura 1, Tiki Taka 0, Cagliari 0, Verona 0, Kick Off 0, Montesilvano 0, Molfetta -2