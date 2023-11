"Le canzoni del cuore", in ricordo di Lucio Dalla undici anni dopo

Undici anni fa Lucio Dalla se ne andava, a causa di un infarto. Sabato (ore 21) la tribute band La Sera dei Miracoli sarà protagonista di un concerto che ne ripercorrerà la carriera. L’evento si svolgerà al Teatro ‘Piero Alfieri’ di Ancona, in piazzale Camerino, ed ha come titolo ‘Le canzoni del cuore’. Un’espressione dal doppio significato, perché l’incasso (l’ingresso sarà a offerta) andrà all’associazione per la lotta all’infarto Cuore Vivo, presieduta dal dottor Roberto Antonicelli, direttore e responsabile della Ricerca scientifica dell’unità operativa di Cardiologia e del centro di Telemedicina all’Inrca.