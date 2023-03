"Le carenze di personale sono note da tempo"

"Apprendiamo con dispiacere che solo ora il consigliere Antonio Mastrovincenzo si accorge delle carenze di personale del servizio Umee. Solo ora che è passato all’opposizione. L’Ambito territoriale sociale 12 segnala dal 2018 la situazione di sofferenza dell’Unità multidisciplinare dell’età evolutiva lamentando la carenza di operatori". Le quattro liste civiche che sostengono il sindaco Stefania Signorini replicano al consigliere dem Mastrovincenzo, che sul Carlino aveva lamentato criticità: "All’epoca Mastrovincenzo era presidente dell’Assemblea legislativa e non risulta sia intervenuto per migliorare i servizi territoriali della sua città. Eppure aveva una posizione privilegiata per far sentire la voce del territorio. La situazione si è aggravata nel marzo 2020, quando l’assistente sociale assunta a tempo pieno solo per Falconara è andata in pensione ed è stata sostituita da un operatore che copre l’area di Ancona, Falconara e Osimo. La Giunta Ceriscioli era ancora in carica e avrebbe potuto destinare risorse per sostituire l’assistente sociale in esclusiva per Falconara. Il centrosinistra ha avuto sei mesi di tempo per provvedere, ma non lo ha fatto, né il consigliere Mastrovincenzo si è espresso pubblicamente per protestare".

Quindi rivendicano le azioni di Signorini, come sindaco e presidente del Comitato dei sindaci Ats12: "Ha scritto più volte alla Regione, sia a guida Ceriscioli, che a guida Acquaroli e nel settembre 2021 ha promosso un incontro con i direttori dei servizi sanitari territoriali e i sindacati. Grazie a questo prezioso lavoro sinergico Falconara ha ottenuto il ripristino di figure professionali del consultorio e la sostituzione dei medici di famiglia andati in pensione. Da alcune settimane è arrivata una nuova neuropsichiatra che segue l’Umee per l’Ats12. Ci batteremo ancora affinché i cittadini possano godere di un servizio ulteriormente potenziato e migliorato".