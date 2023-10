Le cartiere tornano a vivere e ad investire. Dalla Cig all’incremento della produzione

Buone notizie per le cartiere fabrianesi: l’azienda dopo il ricorso importante alla cassa integrazione prevede un incremento della produzione. Giovedì pomeriggio l’incontro dei sindacati con i vertici aziendali della Fedrigoni, il quale, come spiegano dalla Uilcom "si è diviso in due macro-argomenti spostando prima l’attenzione sul reparto MT "macchine in tondo" e poi sulla produzione della carta da ufficio che fa capo alla società Giano1264 che comprende la macchina principale e più grande del gruppo la F3 di Fabriano e tutto lo stabilimento di Rocchetta. Quest’ultima, dopo essere stata delimitata e messa sul mercato, cercando una partnership con qualche altra società o con un distributore del settore è risultata essere d’interesse di più società e stanno continuando le visite che potrebbero vedere a stretto giro l’ingresso di qualcun altro oltre al gruppo Bain Capital e Bc Partners". La speranza del sindacato è che "tutto questo possa portare oltre a mantenere gli attuali perimetri occupazionali ed economici, a degli investimenti mirati e a quella ricerca e sviluppo che riteniamo fondamentale per continuare a sopravvivere in un mondo del lavoro che cambia". Per il reparto macchine in tondo è stato da poco "siglato un importante accordo con l’Ipzs "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato" che ci fa guadagnare su questi impianti rispetto al 2023 700 tonnellate che equivalgono all’incirca a quasi 5 mesi di produzione. Oltre a questa ottima novità ci sono stati esposti molti progetti di sviluppo che riguardano quell’area, dalle tipologie di carte totalmente nuove a quelle da sviluppare ulteriormente che già produciamo, sempre aumentando i budget produttivi del 2024". Più delicata la questione produzione della carta da ufficio "Giano1264 spa" che vede calare la domanda di prodotto nei mercati europei e non solo -23,8% rispetto al 2022 nel mercato EuropaAfrica che è stato per Fedrigoni un meno 16,3%. Dati positivi rispetto ai competitor. Ma per il 2024 si prevedono 325mila tons, 10mila più del 2023, per un calendario lavoro ad oggi di circa 309 giorni. Si prevede cassa a novembre e poi dalla prima metà di dicembre all’epifania ma l’azienda a detta della Uilcom "con molta trasparenza e in maniera ottimistica dichiara che superato questo anno che è stato oggettivamente molto difficile, si prevede una situazione abbastanza stabile per l’anno che verrà". Annunciata anche un avvio di stabilizzazione, "già da inizio 2024" per alcuni dei trenta ragazzi in somministrazione i quali lavorano alle macchine "termoformatrici".