Le casalinghe "digitali". Ecco le future esperte web

Da casalinghe a soggetti digitali 5.0. La giunta comunale di Ancona, su proposta dell’assessore ai servizi informativi Antonella Andreoli, ha deciso di concedere il patrocinio a un progetto di alfabetizzazione dedicato a questa figura, prettamente femminile, ma non solo denominato ‘Casalinghe digitali’. Il progetto, redatto e messo in campo da Scolastica con il supporto di una rete locale e nazionale di enti e soggetti pubblici, privati e del terzo settore, è vincitore di un bando del Dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un’idea finalizzata alla realizzazione di interventi formativi rivolti a donne e uomini che svolgono attività nell’ambito domestico senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico: "Nelle Marche _ spiega la direttrice di Scolastica, Giovanna Giacchetti _ ci sono 9400 casalinghe e casalinghi. Dato che questo fondo è stato assegnato a Scolastica, che ha sede in questa regione, ci sentiamo impegnate, con piacere, a dare il nostro contributo per innalzare la formazione e quindi la competitività della nostra splendida realtà. Lo scopo del progetto è agevolare l’acquisizione di competenze digitali, funzionali all’inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura. Per questo sono previsti 8 corsi di formazione webinar da 42 ore ciascuno. Ogni classe webinar sarà formata da 150 allievi. La proposta progettuale, da realizzarsi in un arco temporale di dodici mesi, è rivolta quindi alle casalinghe e ai casalinghi, iscritte e iscritti all’assicurazione obbligatoria". Gli interventi di formazione sono finalizzati all’acquisizione di competenze digitali in vari ambiti: alfabetizzazione su informazioni e dati: ricerca delle informazioni sul web, archiviazione in cloud; creazione di contenuti: scrittura, produzione, elaborazione e modifica dei contenuti digitali; comunicazione e collaborazione: e-mail, chat e videoconferenze, social network, sistemi di messaggistica, cartelle e documenti condivisi; sicurezza: protezione dei propri e dati, conoscenza delle norme sulla privacy, protezione da possibili pericoli negli ambienti digitali (ad es. cyberbullismo), protezione dalle frodi online, tutela della salute, sicurezza dei figli nell’uso della rete; servizi al cittadino: conoscenza sui servizi digitali al cittadino offerti dalla pubblica amministrazione, dall’utilizzo di SPID, dei pagamenti elettronici, dell’app IO, dei servizi comunali, Inps e dell’Agenza delle Entrate e altri.