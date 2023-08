Le celebrazioni alla Santa Casa

Per la solennità dell’Assunta, il programma religioso del Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto prevede diverse celebrazioni in basilica e non solo. Domani alle 21 Santo Rosario con partenza dal campo sportivo di Loreto-Stazione e salita in processione verso la Scala Santa fino a giungere in piazza della Madonna. Un evento tanto atteso con tanto di fiaccolata ogni anno partecipatissimo e molto suggestivo dai fedeli loretani e non solo, devoti al culto mariano. Martedì alle 10 solenne celebrazione eucaristica in Basilica, presieduta dall’arcivescovo delegato pontificio Fabio Dal Cin. La messa sarà trasmessa in diretta dal Canale YouTube "Santa Casa Loreto". Domani sera invece alle 20 in basilica concerto "Con Maria verso il cielo". Stasera il calendario estivo comunale prevede la 30esima edizione del concerto di mezza estate "Musica e passione" in piazza della Madonna dalle 21.15.