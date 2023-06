Le celebrazioni per il Vanvitelli

Una mostra alla Pinacoteca Civica di Ancona e un Grand Tour dei luoghi vanvitelliani in città. Entrano nel vivo ad Ancona le celebrazioni per il 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli (Napoli, 1700-Caserta, 1773), che culmineranno a settembre in un convegno di studi internazionale. "Vanvitelli e Ancona - Sogni, progetti e rivincita di un grande architetto" il titolo della mostra che ha appena inaugurato e che resterà aperta fino al 26 settembre. Nel percorso espositivo, che fa parte di quello della Pinacoteca civica di Ancona, dipinti, disegni e stampe che illustrano i progetti, le realizzazioni e le committenze delle opere di Vanvitelli in città. A partire ovviamente da quella che oggi è chiamata Mole Vanvitelliana, edificio pentagonale costruito tra il 1733 e il 1743 su un’isola artificiale, come lazzaretto e deposito merci, probabilmente il progetto più ambizioso dell’architetto dopo la Reggia di Caserta. Ma ci sono anche la nuova visione di tutto il fronte del porto di Ancona e vari interventi su chiese ed edifici, anche in altre località delle Marche. Il materiale esposto viene dai depositi della Pinacoteca: spiccano i disegni per la Mole,una grande incisione di Vasi che illustra in modo scenografico i numerosi progetti di Vanvitelli, destinati a dare un’impronta definitiva al porto e alla città.