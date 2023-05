Le celebrazioni religiose "L’inno a San Ciriaco, è come uno di famiglia" Riecco gli "scoppoloni"

di Claudio Desideri

Ancona ha celebrato San Ciriaco, da 1600 anni patrono e protettore della città. Una festa molto sentita dagli anconetani che già dalle prime ore della mattina sono saliti in Cattedrale per far visita, come è nella tradizione, alle spoglie conservate nella cripta dei santi. Un continuo via vai di gente, anziani, giovani e tantissimi bambini, hanno sceso le scale della cripta per pregare di fronte all’urna del Santo che contribuì a ritrovare la croce di Cristo. Come ogni anno, prima della messa celebrata dall’arcivescovo Angelo Spina, la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, ha reso omaggio al Santo portando un mazzo di fiori a nome della città. "Sappiamo come lei è legata a questo santo – ha detto monsignor Spina – e desidero ringraziarla per tutti questi anni che abbiamo condiviso insieme in questo momento che unisce tutta la città, mondo civile e mondo ecclesiale, e ci fa camminare insieme nei sentieri della pace segnati dai santi. San Ciriaco protegga lei e tutta l’Amministrazione e questo momento di festa che la città vive con tanto entusiasmo".

Forte è il legame secolare che lega gli anconetani al loro patrono. Concetto ribadito dalla Mancinelli che ha posto l’accento su come questo legame "che unisce vecchi e nuovi anconetani è profondo. Un legame che va anche oltre il sentimento religioso e la devozione. Gli anconetani lo considerano uno di famiglia, perché a lui si affidano nei momenti di preoccupazione, di dolore in un rapporto che va oltre la ritualità. E’ uno degli elementi identitaria della città. E popolare. In questi dieci anni, per me, è stato un onore e una gioia poter esprimere, nel ruolo che ricopro, questo sentimento diffuso e vero della città". Al termine dei saluti è iniziata la celebrazione solenne, alla presenza delle autorità civili e militari, con la messa presieduta dall’arcivescovo che è stata aperta dal coro della Cappella musicale San Ciriaco che per la prima volta ha eseguito l’"inno a san Ciriaco", parole e musica di monsignor Spina. Nella omelia, dopo aver ricordato la vita del santo, ha incentrato il suo discorso sulla croce ritrovata da Ciriaco e sulle tante croci che affliggono l’umanità. Il credente deve soprattutto guardare chi "vicino o lontano, dentro o fuori della Chiesa, è oppresso e soffre per la miseria, la malattia, l’ingiustizia, la disoccupazione o la sottoccupazione, la mancanza di istruzione umana e religiosa".

Al termine della celebrazione monsignor Spina si è recato sul sagrato della cattedrale dove ha benedetto, con il reliquiario, in cui sono conservate un pezzo della croce di Cristo ed una reliquia del patrono, Ancona e gli anconetani tutti. Il vescovo ha infine ringraziato Valeria Mancinelli donandole una ceramica raffigurante il santo patrono e il simpatico dono di una copia del discorso fatto dalla Mancinelli il 4 maggio 2020, in tempi di pandemia, nel quale la sindaca riferendosi alle restrizioni in atto, tra l’altro, disse: "San Ciriaco darà una mano a fare in modo che tutti rispettino le regole e ha promesso che darà i ’scoppoloni’ di notte a chi non dà retta".