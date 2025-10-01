Le cicatrici dell’alluvione di marzo: "Lavori mai avviati, case a rischio"

Sono trascorsi più di sei mesi dall’alluvione del 14 marzo scorso che ha provocato enormi danni sul territorio calenzanese colpendo, pesantemente, anche Settimello. Eppure, ad oggi, le opere di messa in sicurezza più rilevanti richieste non hanno preso il via nella frazione. A segnalare con forza la mancanza è il Comitato "Settimo Miglio Settimello" che rivolge un pressante appello alle istituzioni interessate perché gli interventi necessari siano avviati (e conclusi) al più presto. "È stata sufficiente mezz’ora di pioggia intensa di lunedì scorso – si legge nella nota - per confermare quanto vulnerabile sia ancora il territorio con nuovi allagamenti di abitazioni, cantine e strade. I cittadini si trovano in una situazione di difficoltà, con abitazioni ancora e nuovamente danneggiate, marciapiedi da ripristinare, ma soprattutto con la paura che le piogge attese per i prossimi mesi possano ancora avere effetti catastrofici".

Viste le premesse poco incoraggianti il Comitato chiede che vengono subito messe in campo una serie di opere che non possono più essere rimandate: per prima cosa "l’avvio del progetto di creazione del sistema di briglie nel terreno di proprietà di Alia previa ispezione di tutto il sistema fognario delle strade coinvolte dall’alluvione". Ispezione di competenza di Publiacqua, che, stando al comitato, non sarebbe stata effettuata.

Le altre richieste riguardano invece pulizia dei tombini e delle caditoie, verifica e ripristino del collegamento all’impianto fognario e la riparazione dei marciapiedi ma anche "un sistema di monitoraggio e manutenzione continua del territorio che possa quantomeno garantire la piena funzionalità dell’infrastruttura attuale". "Ci rammarica segnalare – prosegue la nota- che buona parte della manutenzione che il Comitato ha chiesto subito dopo l’alluvione di marzo rimane (nonostante l’ascolto dell’amministrazione comunale) ancora incompiuta. Chiediamo pertanto che sia la politica locale che gli enti interessati quali Alia e Publiacqua, dimostrino con i fatti il proprio impegno verso la nostra comunità".