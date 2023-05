Le civiche benemerenze Associazioni e cittadini, sfila la meglio Ancona "Quella che va imitata"

E’ una bellissima giornata di sole quella che ieri ha accolto in piazza Cavour la tradizionale cerimonia di consegna delle civiche benemerenze. E’ il momento in cui Ancona rende onore a chi si è distinto nella propria vita professionale, ma non solo. "La consegna delle onorificenze rappresenta un doveroso riconoscimento a quanti hanno fatto qualcosa per gli altri, ma anche una sfida e una speranza per tutti di poterli imitare", ha detto il sindaco Valeria Mancinelli. Che poi ha scherzato: "E’ una giornata meravigliosa di sole e per averla abbiamo fatto un accordo tramite il nostro vescovo con San Ciriaco".

Una giornata che inizia nel segno della musica, con il brano ‘Luna al Passetto’ di Simone Bortoluzzi, in arte Jimmiloom, affiancato da Alex Andreoni. Una sorta di piccolo ‘inno’ ai luoghi più caratteristici della città. I primi a salire sul palco sono i dipendenti comunali che se ne vanno in pensione, i quali ricevono il consueto attestato. Poi inizia la consegna delle civiche benemerenze, inaugurata dai carabinieri che hanno salvato varie persone dal suicidio. E’ il mondo del terzo settore, quello dell’impegno ‘volontario’ e della solidarietà, a fare la parte del leone, con realtà come il Gruppo Giovani della Croce Rossa Italiana-Comitato Ancona, ragazzi impegnati in ambiti come la lotta alla devianza giovanile, la cura dell’ambiente, la promozione di sani stili di vita, la sicurezza stradale e l’integrazione sociale, l’Associazione Dentro il Sorriso OdV, che dal 2012 si prende cura dei bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica del Salesi, organizzando iniziative di gioco e sostegno ai piccoli e alle famiglie, la Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, che promuove la raccolta e la donazione di farmaci contro la povertà sanitaria, l’Associazione Terza Via, da più di 20 anni attiva nel campo dei diritti umani, delle donne e della vita sociale e lavorativa, e l’A.N.D.O.S Ancona, gruppo di donne operate al seno, e non solo, che si dedicano ad aiutare le socie e altre donne con lo stesso problema. Realtà che contribuiscono a salvaguardare il bene più prezioso: la salute.

Tanti i volontari ‘singoli’, che dedicano il proprio tempo ad assistere malati e anziani. C’è poi l’ambito dei diritti, con figure come Simona Calcagnini, viceprefetto e capo di gabinetto della Prefettura, ex dirigente dell’Area Diritti civili cittadinanza e immigrazione, o figure come Isaj Neli, presidente di Oltre Le frontiere ANOLF Marche, impegnata da tempo a favore degli immigrati residenti in città. Ben rappresentato anche il settore dell’informazione con i giovanissimi di Teenformo.it, che sul web si rivolgono ai loro coetanei.

Immancabile lo sport, con nomi come Giovanni Maria Pinat, presidente del Komaros Sub, e Stefano Pellegrini, allenatore di basket, alla Stamura dagli anni ‘70. Alcuni riconoscimenti vanno alla memoria. Come quello a Irma di Cola Baldoni (Mimma), addetta alle pulizie e al bucato nella caserma Villarey, che con altre donne organizzò la fuga di soldati italiani prigionieri. Da citare Marina Turchetti, già docente, infermiera volontaria, attiva in tante associazioni culturali, membro del Forum Donne e della Consulta Minori della Cultura, ex presidente dell’Istituto Pergolesi, fondatrice e presidente di Reti Culturali e curatrice di volumi dedicati al Passetto. Premi anche a Massimo Bernetti fondatore della Umani Ronchi, ‘ambasciatore’ del Rosso Conero nel mondo e al Gruppo Scout Agesci Ancona 1 peri cento anni di vita.

r.m.