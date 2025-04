Le civiche di Latini senza candidato. Forse non si presenteranno neanche

Fumata nera, stavolta, sembra, definitiva, alla riunione delle Liste civiche da sempre di Dino Latini l’altra sera a Osimo. Non tanto non è stato trovato un candidato a sindaco ma pare proprio che le liste non prenderanno parte alla tornata elettorale del 25 e 26 maggio. E in un nuovo post Latini attacca l’ex sindaco e candidato (con una sua lista, Osimo al centro di Sandro Antonelli e Progetto Osimo di Achille Ginnetti) Francesco Pirani: "Dice che sarebbe stato un soprammobile se avesse continuato a governare. Magari, piuttosto un daziere. Non avrebbe aumentato la tassa rifiuti, la tariffa dell’acqua, non avrebbe ‘affamato’ le associazioni culturali e sportive, lasciato senza rimborsi i commercianti di San Marco, da soli gli alluvionati. Non avrebbe lasciato all’abbandono i dipendenti del servizio igiene urbana e si sarebbe spinto contro gli impianti biometano". La campagna resta dai toni aspri. Prima a ufficializzarsi è stata Michela Glorio per il centrosinistra e poi Fratelli di Italia e Rinasci Osimo hanno lanciato la candidatura di Michela Staffolani sancendo la spaccatura del centrodestra. Monica Santoni ha deciso infatti di ritirare la sua candidatura a sindaco per la lista Osimo Civica. Tutti gli altri nomi paventati si sono dissolti. Base popolare resta in disparte, ancora, così come Forza Italia e Lega che rischiano di non essere rappresentati. Non è ancora detta l’ultima parola ma i tempi stringono: entro sabato 26 a mezzogiorno dovranno essere depositate le liste complete di nomi e simboli.