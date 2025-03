Le civiche: "Il Comune stanzi subito risorse"

A seguito del violento incendio che nella notte di martedi ha distrutto la casetta della bocciofila di via Ravagli, sede dell’omonima associazione e da gennaio 2024 anche sede del comitato di quartiere Erbarella-San Pietro Martire, nella seduta del Consiglio comunale di giovedì, le civiche Per Jesi, Jesiamo e Patto per Jesi hanno invitato l’amministrazione comunale "a stanziare in tempi brevi risorse per la ricostruzione della sede distrutta, per riconsegnare ai cittadini e residenti, ai soci della bocciofila e al comitato di quartiere una sede agibile e funzionale – hanno scritto le liste di opposizione in una nota –. La risoluzione è stata votata all’unanimità". Un rogo devastante, che ha ferito un simbolo di socialità e aggregazione.