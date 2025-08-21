Le Civiche incalzano sulla sanità: "Serve l’automedica anche di notte"

C’è fermento per quanto riguarda la sanità locale, gravata spesso da deficit. E non manca nemmeno la bagarre politica. "Il punto prelievi di Osimo Stazione non è chiuso dai tempi del Covid come è stato detto, era stato infatti riaperto nel 2023 grazie a una nostra iniziativa, sostenuta dal presidente del Consiglio regionale Dino Latini, e accolta dall’Asur Marche – dicono dalle Liste civiche -. Il servizio ha sempre funzionato regolarmente fino a pochi mesi fa, quando è stato temporaneamente sospeso a causa di lavori nei locali soprastanti all’interno del fabbricato della stazione. E’ previsto un potenziamento del servizio, con l’aumento dei giorni di apertura e l’ampliamento delle prestazioni. Per quanto riguarda la sede della Pubblica assistenza a Osimo Stazione, stiamo sollecitando l’assegnazione di locali adeguati, affinché l’associazione possa disporre dello spazio per l’erogazione dei servizi". Il servizio di farmacia, un tempo presente solo all’ex ospedale, dal 2022 è stato ricollocato al poliambulatorio di Osimo. Oggi consente anche la consegna dei farmaci salvavita. "Resta però prioritario migliorare i tempi di intervento del pronto soccorso e ottenere l’automedica h24, cioè con medico a bordo anche di notte. Su questo continueremo a batterci con determinazione. Il punto salute alla Lega del Filo d’oro, inaugurato nel febbraio 2024, sta già rispondendo alle esigenze sanitarie di base. Infine il nuovo poliambulatorio rappresenta una sfida ancora aperta ma i finanziamenti sono stati stanziati dalla Regione e dall’Ast2".