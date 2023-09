Le colonne sonore di John Williams per chiudere il Pergolesi Spontini

Ultimo atto per la ventitreesima edizione del ‘Festival Pergolesi Spontini’. La rassegna si chiude questa sera (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi con il concerto omaggio al grande John Williams, autore di colonne sonore indimenticabili che hanno impreziosito film come ‘Star Wars’, ‘Schindler’s List’, ‘Jurassic Park’, ‘Indiana Jones’, ‘Superman’, ‘Salvate il soldato Ryan’ e ‘Harry Potter’. Stiamo parlando di un compositore capace di vincere ben cinque Premi Oscar, e di essere l’artista vivente che ha conquistato più nomination nella storia delle mitiche statuette, ben cinquantatré. Prima di lui c’è solamente un certo Walt Disney. Sul palcoscenico del Teatro Pergolesi salirà il Maestro Stefano Campolucci, chiamato a dirigere l’Orchestra Sinfonica della scuola Musicale ‘Giovan Battista Pergolesi’.

In programma alcuni dei più celebri brani di Williams, come ‘Hymne to the Fallen’, ‘Jurassic Park’, ‘E.T. Flying Theme’, ‘Hedwig’s Theme’, ‘Schindler’s List’, ‘Star Wars Main Theme’, ‘Across the Stars’, ‘March of Resistance’, ‘The Force Theme’, ‘Imperial March’, ‘Cantina Band’ e ‘Throne Room and End’. Il compositore statunitense, 91 anni di età, è un vero e proprio monumento della cultura musicale americana e della cinematografia mondiale. Basti dire che nel corso della sua incredibile carriera ha scritto 366 album di colonne sonore. Williams ha lavorato molto per registi come Steven Spielberg, George Lucas, Oliver Stone, Delbert Mann, Jean-Jacques Annaud e Chris Columbus. I cinque Oscar per la migliore colonna sonora li ha conquistati a partire dal 1972 con ‘Il violinista sul tetto’, per poi ripetersi nel 1976 con ‘Lo squalo’, nel 1978 con ‘Guerre Stellari’, nel 1983 con ‘E.T l’extraterrestre’, e nel 1994 con ‘Schindler’s List’.

Con la musica di John Williams termina cos il festival, e come da tradizione per l’evento finale prosegue la collaborazione tra la Fondazione Pergolesi Spontini e la Scuola Musicale Pergolesi di Jesi, la quale fa scendere in campo un ensemble sinfonico composto da propri docenti ed allievi. Protagonista è dunque l’Orchestra della Scuola Musicale Pergolesi, con Sergio Cardinali autore del testo e voce recitante, Serena Cavalletti nel ruolo di violino solista, e con la partecipazione di Gemma Manoni. Per informazioni e prenotazioni: https:festival.fondazionepergolesispontini.com, www.fondazionepergolesispontini.com e biglietteria del Teatro Pergolesi (0731 206888 e [email protected]).