Le contaminazioni di Avitabile per chiudere RisorgiMarche

Il gran finale del RisorgiMarche Tour stasera a Ostra. Sarà una grande festa della musica, animata dall’artista, che è diventato il simbolo della contaminazione e maestro assoluto del groove, Enzo Avitabile, virtuoso sassofonista, compositore e polistrumentista partenopeo o, come lui stesso si definisce, "musicista del mondo, in viaggio perenne tra l’America nersa, i villaggi africani e i sentieri del Mediterraneo.

Ha duettato con star come James Brown e Tina Turner, Pino Daniele, Tullio De Piscopo, Peppe Servillo, Bod Geldog e Randy Crawford, Afrika Bambaataa e David Crosby. Ha superato i confini linguistici, stilistici e geografici come pochi. La sua ultima impresa discografica, "Il treno dell’anima" contiene undici brani, tra inediti e riletture della sua discografia in dialogo con grandi artisti italiani come Luciano Ligabue, Edoardo Bennato, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Jovannotti, Pequeno, Speranza, Rocco Hunt e Boomdabash. Sul palco, con Enzo Avitabile, la Black Tarantella Band e i Bottari di Portico, per unire la tradizione italiana più nota del nostro Sud e quella più antica di origine contadina, che riscopre botti, falci e tini come strumenti di percussioni.

Vincitore di prestigiosi premi e riconoscimenti (Targa Tenco, David di Donatello, Premio Ubu, Nastri d’Argento, Globo d’Oro e molti altri), è l’esempio concreto della musica che abbatte ogni confine: ha girato il mondo, condiviso il palco con i nomi di punta della musica internazionale e del jazz. RisorgiMarche è da sempre un’occasione per conoscere il territorio, si potrà infatti essere accompagnati dalle guide di PerTerra in una passeggiata alla riscoperta di Ostra.

Un modo per conoscere anche le offerte enogastronomiche: al termine del concerto, una edizione speciale di "Stragusto" allestirà spazi di ristorazione lungo le vie del centro storico. Per i più coraggiosi, dopo cena è pronta una visita al Labirinto di Hort, con animazione a tema horror. Per chi invece si trattiene in centro, sarà possibile visitare i luoghi più significativi, il Museo, la mostra del pittore Giovanni Schiaroli dedicata ai "Promessi Sposi", nella ricorrenza dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni (Sala delle Lance). Nella sede dell’ex Pescheria, vi aspetta la prima edizione di "Bric à Brac, il mercatino delle cianfrusaglie", dove i più curiosi e pazienti potranno rovistare tra i tavoli, alla scoperta degli oggetti più inaspettati.