di Nicolò Moricci

Cantieri che non decollano, lavori pubblici a rilento. In questo ultimo periodo, tante sono le transenne e le reti rosse in giro per Ancona. In corso Amendola, la scorsa notte in musica ha dovuto convivere con le reti rosse a protezione delle ruspe. E basta pensare ai lavori infiniti di via XXIX Settembre per avere un’idea sulle lungaggini dei lavori pubblici. Se ci spostiamo davanti al Comune, invece, ecco le mattonelle nere che saltano a qualche mese dal collaudo finale. Poi, c’è via Montebello, coi parcheggi spariti per i residenti, a causa di altri lavori. E che dire, in cento, del palazzo della Provincia, fatiscente da anni? Secondo Fabio Capogrossi, "le cose bisogna farle meglio e chi è preposto al controllo, deve controllare. Cosa che invece non avviene. Non sono soddisfatto dei lavori pubblici di Ancona, perché le cose si devono fare bene, non in modo approssimativo. Bisogna osservare delle regole, come quelle sull’inquinamento luminoso. In via XXIX Settembre, i nuovi lampioni sono privi della calotta superiore che eviterebbe la dispersione luminosa". Questo, per lui, non sarebbe in linea con la normativa sull’inquinamento luminoso: "I pali, tra l’altro, sono posizionati in modo osceno sul marciapiede". Per Silvano Ferretti "la pista ciclabile, lì, sopra il marciapiede, avrebbe dovuto lasciare spazio a stand e gazebo per l’accoglienza turistica, o per iniziative culturali. I cantieri? Beh, servono lavori con termini di scadenza breve, cosicché i cittadini possano usufruire del suolo pubblico. Se si inizia un lavoro e poi lo si ferma, questo crea disagio, come accaduto in via XXIX Settembre. Tra l’altro, porta Pia è ancora interessata dal cantiere. E poi, c’è un’incompiuta agli Archi: tutti i portici sono stati verniciati, ma il primo, quello verso la galleria San Martino, non è stato rifatto. In via Montebello – aggiunge Ferretti – c’è un cantiere che va avanti da tempo e i residenti non hanno più parcheggi. Le aziende vanno scelte in modo più accurato, ci vogliono ditte solide e l’esecuzione dei lavori va controllata dall’amministrazione comunale, affinché non ci si debba rimettere le mani dopo poco". Paolo Tomassoni cita "piazza Stracca, con Palazzo degli anziani che sarà un gioiellino. Però, ci vogliono tempi certi e velocità. Essere veloci non significa fare le cose male, ma farle bene in tempi brevi". "In Italia, i lavori pubblici funzionano con gare al massimo ribasso e il rischio è che i lavori vengano fatti male o che non vengano finiti. Però, non è un problema del Comune. Piuttosto – sottolinea Pino Frisoli – perché non proseguono i lavori del porto? Perché non si fa il raddoppio sulla ferrovia? Sono arrivati miliardi dell’Europa e pare che governo e regione non siano in grado di spenderli. È necessario intervenire sul palazzo della provincia e sui tanti immobili abbandonati in centro". In questi giorni, sta partendo il cantiere in via Conca, di fronte all’ospedale di Torrette, mentre ripercussioni sul traffico si registrano ogni mattina in via XXV Aprile, dove ruspe o operai sono al lavoro da mesi. una delle buche più spaventose del tratto di strada di fronte alla Questura è stata finalmente otturata con una gettata di catrame, ma via Marini (dopo aver svoltato a sinistra, all’altezza del parchetto) è ancora un colabrodo. Si tratta, per intenderci, della via di fronte alla caserma dei vigili del fuoco che conduce in via Bocconi, all’inizio dellasse nord-sud.