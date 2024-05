Le cure odontoiatriche a chi non ha possibilità

Garantire l’accesso alle cure odontoiatriche alle persone in difficoltà economica. Nasce nelle Marche la Rete odontoiatrica regionale che prevede l’integrazione tra gli ospedali territoriali di primo livello e gli ambulatori distrettuali e del terzo settore per garantire prestazioni che spaziano dall’odontoiatria convenzionale fino all’assistenza odontoiatrica e alla chirurgia orale che potrà contare sull’utilizzo della sala operatoria ed eventualmente della rianimazione. "Il 50% dei cittadini non ha disponibilità economiche adeguate per rivolgersi all’odontoiatria privata" spiega l’assessorato regionale alla Sanità, sottolineando "l’importanza dell’istituzione della rete, che favorisce l’accessibilità alle cure odontoiatriche nell’età evolutiva (0-14 anni) e nell’età adulta delle persone in condizioni di difficoltà economiche e che si propone di colmare la carenza di offerta pubblica rispetto al bisogno di salute”. Fanno parte della rete tre centri hub -l’Aou delle Marche, l’Ast di Ancona e l’Inrca di Ancona- che gestiscono i casi di vulnerabilità sanitaria e di alta complessità clinica e cinque centri “spoke” ospedalieri.