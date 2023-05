Le dà appuntamento e la deruba delle carte

La polizia sta indagando su un presunto furto avvenuto al Piano. Gli agenti sono stati chiamati da una dominicana che riferiva di essersi accordata con un uomo per un appuntamento, tramite un app di incontri. Per tale motivo aveva preso in affitto una stanza con AirBnB. L’ uomo, del quale conosceva solo l’utenza telefonica, si presentava all’appuntamento. Lei, dopo un primo dissapunto, lo invitava ad andarsene e quello, nel mentre le asportava dal portafoglio la sua carta di credito. La donna, sebbene non conoscesse le generalità di quell’uomo forniva una sommaria descrizione. Riferiva, inoltre, che aveva provveduto a bloccare la carta ma non prima del suo utilizzo in un negozio della stazione.