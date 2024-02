"Le dimissioni? Solo se mi risponderà"

A chi chiede conto dell’ancora disattesa promessa di "turnover" con Maria Ambrogini, rappresentante dei Riformisti, Marco Baldassini annuncia: "Mi dimetterò solo quando la giunta Signorini avrà il coraggio di rispondere alle mie istanze depositate". Ne ha dato notizia ieri il capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara, ricordando che "l’avvicendamento con Ambrogini era negli accordi elettorali, ma tutti sapevano che sarebbe accaduto a circa metà mandato". Una scadenza lontana. Intanto Baldassini denuncia che "l’atteggiamento della giunta è il classico comportamento di chi ha paura del confronto ed evita di discutere gli atti in Consiglio comunale per allungare il brodo e governare come se nulla fosse". Comportamento che bolla come "irrispettoso verso il lavoro del consigliere".

E punge i colleghi della minoranza: "Non so come possano ancora accettare tutto questo". Baldassini ha una sfilza di richieste di Commissione mai evase, così come interrogazioni e mozioni mai discusse, alcune della quali "depositate nella scorsa legislatura, poi fatte decadere con la complicità del presidente del Consiglio (allora era Luca Cappanera, ndr), forse perché scomode da discutere in vista delle elezioni di maggio".