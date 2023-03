Le donne e il lavoro "Dopo il Covid raddoppio In sei lavorano con me"

Raddoppia l’attività accettando una sfida tutta al femminile perché nella vita "bisogna mettersi anche un po’ alla prova – dice – per fare qualcosa di bello e costruttivo soprattutto dopo aver superato anche il brutto periodo della pandemia". La sua attività è tra i settori che più hanno risentito di chiusure, lockdown, utilizzo di mascherine e socialità a causa del Covid-19 ma come il gambo di un bel fiore che un alito di vento più piegare ma non spezzare il virus non ha cancellato la passione per un lavoro che ha deciso di fare quando aveva 18 anni. Così Morena Franciotti, 44 anni, ha aperto il secondo salone da parrucchiera, contando su uno staff di altre sei donne provenienti anche da fuori regione e da fuori Italia. Un team delle "fantastiche sette" come ama definirle e definirsi. Dopo il negozio che si trova in corso Stamira, della catena "Degradé Joelle" , ecco il gemello in piazza Don Minzoni 11, il tratto di strada su corso Amendola. "L’ho fatto per mettermi alla prova – racconta Franciotti – dopo tanti anni di attività qui ad Ancona, era il 2000 quando ho aperto in corso Stamira, ho sentito il bisogno di raddoppiare. I tre mesi di chiusura totale, durante la pandemia, mi hanno fatto riflettere molto, ho messo in moto la testa con mille idee che adesso ho messo a frutto. Mi sono detta che era arrivato il momento di prendere un altro salone così i primi di settembre ho aperto il negozio gemello". Con lei ci sono sei dipendenti donne: Giulia, Rosa, Marina, Francesca, Martina e Angela. C’è chi viene dal Brasile, chi dall’Albania e chi da fuori regione, dalla Campania. "Uno staff internazionale – scherza la parrucchiera Franciotti – molto preparato che mi sostiene. E’ anche grazie a loro se ho preso la decisione di raddoppiare. Mi aiutano, sono brave, è il potere delle donne ma questo non significa che un giorno non potrei prendere a lavorare anche un uomo. Non ho pregiudizi". Da più di venti anni Morena abita ad Ancona dove è arrivata facendo la sua valigetta da Montegiorgio. "Ancona l’ho amata sin da subito – osserva – e credo anche nella potenzialità di questa città commercialmente parlando".

Marina Verdenelli